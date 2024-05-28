Нижегородский Уполномоченный помог предпринимателю увеличить мощность подключенного к электросетям объекта по минимальной стоимости

22 июня 2023 года в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого поступило обращение по вопросу оказания содействия в разрешении ситуации, связанной с завышенным размером платы технологического присоединения объекта к электрическим сетям.
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