Стало известно, что подразделения российской группировки войск «Восток» совершили мощный наступательный рывок на Южно-Донецком (Угледарском) направлении.
Российские войска осуществили четыре прорыва обороны ВСУ на юге
Комментарии
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Геннадий Сытник
Вторые сутки ФАБят без перерыва.
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18 час.
МВ
Мстислав Водяной
А ты съезди и удостоверься правда это или ложь!
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
" западнее Великой Новоселки" С какого перепуга " Вэлыка Новосэлка" (укр.) вдруг стала Великой? Великой была Бретания, ибо под её правлением было половина мира. И если у них говорили "мэгэзын", то не о магазине шла речь, а о журнале... Так и Вэлыка - лишь Большая, ибо сбоку была и Малая...
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16 час.
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