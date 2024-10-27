Российские войска осуществили четыре прорыва обороны ВСУ на юге

ВМ

Владимир Минаков

" западнее Великой Новоселки" С какого перепуга " Вэлыка Новосэлка" (укр.) вдруг стала Великой? Великой была Бретания, ибо под её правлением было половина мира. И если у них говорили "мэгэзын", то не о магазине шла речь, а о журнале... Так и Вэлыка - лишь Большая, ибо сбоку была и Малая...