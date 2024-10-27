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Несекретные материалы

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Российские войска осуществили четыре прорыва обороны ВСУ на юге

Российские войска осуществили четыре прорыва обороны ВСУ на юге

Стало известно, что подразделения российской группировки войск «Восток» совершили мощный наступательный рывок на Южно-Донецком (Угледарском) направлении.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Вторые сутки ФАБят без перерыва.
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18 час.
МВ
Мстислав Водяной
А ты съезди и удостоверься правда это или ложь!
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; западнее Великой Новоселки&quot;                                                                    С какого перепуга &quot; Вэлыка Новосэлка&quot; (укр.) вдруг стала Великой? Великой была Бретания, ибо под её правлением было половина мира. И если у них говорили &quot;мэгэзын&quot;, то не о магазине шла речь, а о журнале... Так и Вэлыка - лишь Большая, ибо сбоку была и Малая...
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16 час.

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