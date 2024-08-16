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Алаудинов: ВС РФ подбили робот разминирования на Курском направлении

Алаудинов: ВС РФ подбили робот разминирования на Курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные уничтожили робот разминирования на Курском направлении.

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