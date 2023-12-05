В Приморье прошел Дальневосточный форум для социальных предпринимателей

Основная цель форума – объединение на одной площадке действующих социальных предпринимателей и «новичков» социального бизнеса, обсуждение лучших бизнес-практик социального предпринимательства, дискуссии, анализ стратегий и перспектив развития, а также обмен опытом.
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