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В Приморье прошел Дальневосточный форум для социальных предпринимателей

В Приморье прошел Дальневосточный форум для социальных предпринимателей

Основная цель форума – объединение на одной площадке действующих социальных предпринимателей и «новичков» социального бизнеса, обсуждение лучших бизнес-практик социального предпринимательства, дискуссии, анализ стратегий и перспектив развития, а также обмен опытом.

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