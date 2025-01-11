12 января — День северного сияния

Тимми и Живой Гараж расскажут об этом завораживающем природном явлении. 123RF/legion-media.ruСеверное сияние – это световое явление, это разноцветные огни, танцующие по ночному небу… Солнце выбрасывает в космос мелкие частицы — электроны, обладающие зарядом и энергией.