12 января — День северного сияния

Тимми и Живой Гараж расскажут об этом завораживающем природном явлении. 123RF/legion-media.ruСеверное сияние – это световое явление, это разноцветные огни, танцующие по ночному небу… Солнце выбрасывает в космос мелкие частицы — электроны, обладающие зарядом и энергией.
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