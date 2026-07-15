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«Англия уже видела «руку Бога». Теперь увидит и «левую ногу Бога». Ибрагимович о полуфинале ЧМ

Златан Ибрагимович в шутку сравнил Лионеля Месси с богом, говоря о матче Англии против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 .

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