Отмечаем праздники🎊 Сегодня – Всемирный день лени. Всё, дальше можно не читать (лень же!) Не призываем вас отмечать другие даты – ленитесь на здоровье, но знайте, что сегодня отмечаются еще и: 🎉 День рождения Чебурашки и День рождения букваря — чувствуете, 1 сентября дохнуло? Тут все про детство и про первоклашек 🎉 День музыкальных шкатулок и День нарушения монотонности — музыкальные шкатулки сами по себе весьма монотонные, но если такая включится в абсолютной тишине, да еще сама по себе, мало не покажется 🎉 День укрепления тылов и День возобновляемых источников энергии — а тут можно позаботиться о себе любимых Чтобы отпраздновать сразу все праздники 👇 ✅ Всемирный день комара ✅ День виртуальных миров ✅ День любителей бекона ✅ День лимонада План такой: завтракаем — бекон очень даже ок утром, обкладываемся книжками, мягкими игрушками, включаем тихую музыку и погружаемся в свои миры.