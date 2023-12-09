Алтайский эксперт объяснил, зачем бизнесу регистрировать свой бренд

За прошлый год в Роспатент было подано 90 тысяч заявок по регистрации товарных знаков. В этом году, по октябрь, было подано свыше 100 тысяч заявок За полтора года в России увеличилось число брендов — на треть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии