Ликвидация Запорожской Сечи: зачем Екатерина II разогнала казачью вольницу

Екатерина II Великая 14 августа 1775 года опубликовала манифест о ликвидации Запорожской Сечи. Данный поступок дальновидной императрицы вызвал неоднозначную реакцию у современников, но время показало – сделала она правильно.
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