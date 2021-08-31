smi.media

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Скопинцев
    Запрет русского языка на Украине докатился до России?Президент України...
  • олег олейник
    Если , как утверждает Зеля , что русский газ самый грязный в мире , так откажитесь от него насовсем и ищите себе самы...Президент України...
  • Наталья Климова
    Как теперь жить?😄😄😄Одна область Укра...

Раскрыта роль убитого киллером в Москве полковника ГРУ в достижении мира в Чечне

Большую роль в подготовке Хасавюртовских соглашений сыграл тогдашний заместитель секретаря Совета безопасности России Александра Лебедя, полковник ГРУ Сергей Харламов, который взял на себя значительную часть работы, предварявшей заключения договора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх