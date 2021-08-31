Раскрыта роль убитого киллером в Москве полковника ГРУ в достижении мира в Чечне

Большую роль в подготовке Хасавюртовских соглашений сыграл тогдашний заместитель секретаря Совета безопасности России Александра Лебедя, полковник ГРУ Сергей Харламов, который взял на себя значительную часть работы, предварявшей заключения договора.
Большую роль в подготовке Хасавюртовских соглашений сыграл тогдашний заместитель секретаря Совета безопасности России Александра Лебедя, полковник ГРУ Сергей Харламов, который взял на себя значительную часть работы, предварявшей заключения договора.
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