Неспешный разговор
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ВераВерная
Какая свежая мысль, а главное, во-время сказанная. Работаем давно, а думаем ещё раньше, и что?
Битва разведок: «...
ЮС
Юдкевич Сергей
Думать и работать нужно.
Битва разведок: «...
ВераВерная
Что на Красной Площади можно?
Битва разведок: «...
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