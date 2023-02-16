Военное обозрение

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День разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации

День разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации

Сегодня свой профессиональны праздник отмечают военнослужащие и ветераны одной из старейших разведывательных служб России — разведки Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации, ныне в структуре ВС РФ называемой Разведывательным управлением Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ).

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