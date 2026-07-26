Экипаж "Союза МС-28" покинул приземлившийся спускаемый аппарат

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс эвакуированы из приземлившегося в степи Казахстана спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28", следует из трансляции Роскосмоса.
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