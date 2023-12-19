Русский боец пытался вытащить раненого товарища под плотным огнём беспилотников ВСУ

Их постоянно пытались уничтожить гранатами с дронов.Русский солдат в зоне проведения СВО пытался спасти раненого товарища, в это время их обнаружили ВСУ и при помощи беспилотников попробовали ликвидировать.
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