Депутат Новиков: Трамп не может игнорировать рекомендации элит по Украине

Президент США Дональд Трамп вынужден принимать во внимание рекомендации элит по Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.
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