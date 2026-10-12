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Регионы России

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Минобороны РФ создало сервис для обучения нейросетей боевых беспилотников

Минобороны РФ создало сервис для обучения нейросетей боевых беспилотников

Министерство обороны Российской Федерации объявило о запуске нового сервиса, который предоставляет разработчикам беспилотных систем доступ к видеоматериалам результативного объективного контроля боевого применения дронов.

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