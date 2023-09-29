Кардиолог призвал регулярно проверять уровень холестерина

Кардиолог, д.м.н., доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ Дмитрий Напалко 29 сентября рассказал, что после 40 лет надо проверять уровень холестерина хотя бы раз в год, так как он никаким образом о себе не заявляет.