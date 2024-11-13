Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море

Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море

Глава хуситов Сариа: операция по уничтожению авианосца США прошла успешно Мир   Сюжет:  Эскалация на Ближнем Востоке Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море Глава хуситов Сариа: операция по уничтожению авианосца США прошла успешно   12 ноября 2024, 21:02   521462 Хуситы   Красное море   США   Йемен Фото: Global Look Press/U.

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