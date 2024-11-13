Глава хуситов Сариа: операция по уничтожению авианосца США прошла успешно Мир Сюжет: Эскалация на Ближнем Востоке Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море Глава хуситов Сариа: операция по уничтожению авианосца США прошла успешно 12 ноября 2024, 21:02 521462 Хуситы Красное море США Йемен Фото: Global Look Press/U.