На Ямале пройдут масштабные учения «Безопасная Арктика»

На Ямале пройдут всероссийские учения «Безопасная Арктика». «В десяти регионах Арктической зоны Российской Федерации с 29 по 31 января 2025 года одновременно будут проходить учения, в ходе которых отработают 19 вводных, из них 2 в нашем регионе», – сообащает МЧС России по ЯНАО.