Штурм испанского анклава Что стоит за массовым проникновением марокканцев в Сеуту Небольшая испанская территория на североафриканском побережье пала — со стороны Марокко в город с населением в 84 тыс.
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Штурм испанского анклава Что стоит за массовым проникновением марокканцев в Сеуту Небольшая испанская территория на североафриканском побережье пала — со стороны Марокко в город с населением в 84 тыс.
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