Израиль готовит свою энергосистему к чрезвычайным ситуациям

Министр энергетики Израиля Эли Коэн в четверг, 20 июня, заявил, что, его ведомство уже несколько месяцев готовится к любым сценариям, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации иметь возможность обеспечить энергоснабжение в стране, – сообщает The Jerusalem Post.
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