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На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140

На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140

Ан-140 Авиазавод «Авиакор», расположенный в Самаре, готов заново наладить выпуск самолетов модели Ан-140, относящихся к грузопассажирским воздушным судам.

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