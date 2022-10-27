Кушанашвили обматерил Зыгаря после новостей о его браке с мужчиной

Global Look Press | Anatoly Lomohov Журналист Отар Кушанашвили жестко высказался в адрес писателя Михаила Зыгаря (физлицо, выполняющее функции иноагента), который недавно зарегистрировал отношения со своим избранником Жаном-Мишелем Щербаком.