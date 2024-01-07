Новая Toyota Camry XV80 выходит на рынок: дешевле предшественника

В Поднебесной открыли приём заказов на потенциальный бестселлер GAC-Toyota. Предварительные цены известны: базовый седан с 2,0-литровым «атмосферником» и вариатором стоит от 173 800 юаней (2,22 миллиона рублей), вариант с гибридной силовой установкой на основе того же мотора 2.