Голосование на выборах президента завершилось в Иране

Global Look Press/Maksim Konstantinov В Иране завершилось голосование на внеочередных выборах президента страны, начался подсчет голосов, сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.
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