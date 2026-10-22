Заявление Дмитрия Медведева о подготовке новых правил организованного набора иностранных работников и возможном упрощении легализации для мигрантов с незначительными нарушениями требует особого, взвешенного прочтения.
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Вы побольше таких депутатов как Затулин назначайте ответственными за миграционую политику и будет у нас ещё хуже чем в Европе!
Миграция должна быть ТРУДОВОЙ! Никаких семей и детей и непосильной нагрузки на социальную систему. Хватит унижать и грабить собственный народ
Закройте границы, введите визовый режим, высылайте все семейства на свои исторические среднеазиатские и кавказские родины. А так ничего не получится. Усилить контроль также за работананемателями мигрантов, эдесь можно чего неправомерного увидеть. Проверить все управляющие конторы ЖКХ, это просто обязательно! Одна говорильня у нас все продолжается.
Мигранты прекрасно ассимилируются без всяких государственных программ, при условии, что их МАЛО. Реально мало. Еще мои ровесники служившие в советской армии говорили, что если нацмен один, то нормальный парень. Стоит завестись двум, трем и пошло-поехало - сбиваются в шайку, начинают беспределить.
А вот скажите мне вообще на какой хрен нам нужна эта мигрантская нечисть? С ней одни проблемы! Перефразирую фразу Лаврентия Павловича: нет мигрантов, нет проблем!
Почему «загнанный в тень», сами нелегально пересекают границу, не работают.… вот только мы открыв им свои границы , дав пособия, теперь пытаемся это упорядочить и сталкиваемся с сопротивлением. Может надо продумать условия пребывания «специалистов» в нашей стране , и только потом приглашать?! Это была большая ошибка ! Кто понесет за нее ответственность? Конечно , «мы» , уже несем.
Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
Нас всех ПОСТОЯННО за дураков держат, пытаясь заумными словами лапшу народу на уши навесить, напуская своим многословием тумана и сбивая "с панталыку"!
Эксперименты над народом , простыми гражданами , другими словами , как думаете к чему они приведут?