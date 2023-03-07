Капитан "Вашингтона" Овечкин сократил отставание от Гретцки до 78 голов

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю турнира до 78 шайб.