Кличко назвал Украину заложницей внутриполитической борьбы в США

REUTERS/Stringer Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США. Республиканцы задерживают военные поставки Киеву, проблему могут решить выборы президента Штатов, но до них еще долго, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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