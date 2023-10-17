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Сейчас не время. Власти Израиля отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому во въезде в страну

Сейчас не время. Власти Израиля отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому во въезде в страну

Зеленский планировал вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном посетить страну.Власти Израиля отвергли идею приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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