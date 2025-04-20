С 21 по 27 апреля звёзды приготовили для каждого знака зодиака свои сюрпризы — одних ждёт романтический подъём,…Сообщение Таро-прогноз на неделю: Рыб ждёт море любви, а Тельцов — финансовая стабильность появились сначала на Ежедневные новости.