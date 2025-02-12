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В «Домклик» назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве в январе

В «Домклик» назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве в январе

Аналитики обращают внимание, что предложения с ценой в разы ниже средней по рынку в основном представляют собой студии, часто без ремонта, либо варианты для совместного найма Медианная стоимость аренды стандартной столичной квартиры площадью 35 кв.

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