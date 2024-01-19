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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Семья

Семья

Мама пришла вечером, Лиля уже собиралась сходить в душ и лечь спать. Нет, ну а что, имеет право пораньше лечь, утром вставать рано.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Так тоже бывает, к сожалению!
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