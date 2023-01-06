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Артем Резников о коронном приеме «Север-Юг»: «Делал этот прием многим черным поясам по БЖЖ»

 Финалист Гран‑При лиги АСА казахстанский боец‑легковес Артем Резников ответил на слова основателя лиги АСА Майрбека Хасиева об удушающем приеме «Север‑Юг».

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