Законные власти Грузии наконец-то приступили к жёстким действиям в отношении лидеров прозападной оппозиции.
В Грузии взяли одного из вожаков майдана — медиаменеджера, содомита и члена клуба «Что? Где? Когда?»
Комментарии
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тимур чагалидзе
На российском ТВ, чуть не каждый день крутят фильмы или программы с участием всякой нечисти типа Смольянинова, и другой мерзлоты! До каких пор это будет происходить??? Кто вообще отвечает за показ инагентов по ТВ? Почему ответственные за это паскудство не лишаются должностей, а то и свободы???!!! На фронтах наши ребята гибнут, защищая Россию, а это " болото" все больше и больше наполняется гнусными персонажами!
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4 час.
Ольга Большакова
Я не понимаю, почему мы должны быть лишены права на просмотр хороших фильмов только потому, что там снялся Смольянинов? Почему от этого должны пострадать остальные актеры, режиссер, продюсер и другие участники съёмок?
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4 час.
Лидия
Грузинам надо брать пример со своего земляка Сталина, вот кто умел порядок держать.Отдыхала когда-то и в Грузии и на Украине. Выбор в пользу грузин, их кухню до сих пор помню, а украинцы жадные и невкусные.
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1 час.
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