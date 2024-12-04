В Грузии взяли одного из вожаков майдана — медиаменеджера, содомита и члена клуба «Что? Где? Когда?»

тимур чагалидзе

На российском ТВ, чуть не каждый день крутят фильмы или программы с участием всякой нечисти типа Смольянинова, и другой мерзлоты! До каких пор это будет происходить??? Кто вообще отвечает за показ инагентов по ТВ? Почему ответственные за это паскудство не лишаются должностей, а то и свободы???!!! На фронтах наши ребята гибнут, защищая Россию, а это " болото" все больше и больше наполняется гнусными персонажами!