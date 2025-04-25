Die Weltwoche: Папа Римский имел мужество упрекнуть западных политиков в их ошибках на Украине

Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель отметил, что почивший Папа Римский Франциск своими неоднократными призывами к Западу и Киеву начать переговоры по завершению конфликта на Украине сделал Римско-католическую церковь голосом мира в военное время.
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