Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель отметил, что почивший Папа Римский Франциск своими неоднократными призывами к Западу и Киеву начать переговоры по завершению конфликта на Украине сделал Римско-католическую церковь голосом мира в военное время.