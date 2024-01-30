Жителей смоленской области предупредили о фейках, распространяемых мошенниками в сети от имени «Единой России» (фото)

Случаи зафиксированы в ДНР, Санкт-Петербурге, Саратовской области и ряде других регионов. Через социальные сети и мессенджеры мошенники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах, который якобы проводит «Единая Россия».
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