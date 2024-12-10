В Петербурге специалисты ГАТИ завершили проверку обработки территорий для предотвращения образования льда

В систему было загружено более 2 тысяч фотографий выполненных работ Специалисты ГАТИ завершили проверку отчетов по превентивной обработке территорий дворов, прилегающих к станциям метро и на перехватывающих парковках, для предотвращения образования льда.
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