"Загнали в угол": двойные штрафы введут для водителей - вот кого затронет

Водителей России предупредили о введении двойных штрафов. В интервью РИА Новости (18+) директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов рассказал, кому из автовладельцев придется потратить денег больше, чем обычно, за свои нарушения за рулем.