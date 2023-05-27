Закон, порядок, государство

765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Загнали в угол": двойные штрафы введут для водителей - вот кого затронет

"Загнали в угол": двойные штрафы введут для водителей - вот кого затронет

Водителей России предупредили о введении двойных штрафов. В интервью РИА Новости (18+) директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов рассказал, кому из автовладельцев придется потратить денег больше, чем обычно, за свои нарушения за рулем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх