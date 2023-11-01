Марочко: военные ВСУ всё чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины всё чаще самовольно оставляют свои позиции на Купянском направлении.
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