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Набиуллина: ЦБ решил отложить массовое внедрение цифрового рубля

Набиуллина: ЦБ решил отложить массовое внедрение цифрового рубля

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев ЦБ РФ перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

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