Набиуллина: ЦБ решил отложить массовое внедрение цифрового рубля

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев ЦБ РФ перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.