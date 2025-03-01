"Глаз Бога" претерпит изменения: данные о несовершеннолетних под контролем

Сервис "Глаз Бога" прекратит выдачу данных о несовершеннолетних в соответствии с новым законом.Сервис для получения личных данных "Глаз Бога" больше не будет предоставлять информацию о несовершеннолетних и откажется от использования данных из утечек в связи с введением нового законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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