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Си Цзиньпин указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта

Си Цзиньпин указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта

Си Цзиньпин указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта Устранить первопричины украинского конфликта и достигнуть всеобъемлющего решения по его урегулированию является необходимой задачей.

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