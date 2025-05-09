Си Цзиньпин указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта Устранить первопричины украинского конфликта и достигнуть всеобъемлющего решения по его урегулированию является необходимой задачей.
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