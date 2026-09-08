Чепа: США начинают отходить от идеи стратегического поражения России

США начинают трезво оценивать ситуацию и отходить от идеи стратегического поражения России. Об этом заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).
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