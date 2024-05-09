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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о Хоселу: «Полностью отражает то, что представляет собой «Реал», как он мыслит. Всегда полезен в нужный момент» 

Форвард «Реала» сделал дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1, первая игра – 2:2).

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