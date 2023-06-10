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На Алтае школьник проткнул ногу арматурой во время игры на заброшенной стройке

На Алтае школьник проткнул ногу арматурой во время игры на заброшенной стройке

Ребенок получил травму ноги, играя в заброшенном здании. Инцидент произошел в селе Новороманово Алтайского края, передает пресс-служба МЧС по региону.

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