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УтроNews

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OpenAI планирует показать человекоподобного робота в 2027 году

OpenAI планирует показать человекоподобного робота в 2027 году

На вопрос, сможет ли компания представить его уже в следующем году или сначала потребуется доработать «мозг» машины, Альтман ответил утвердительно.

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