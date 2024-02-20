Поскольку за выращивание ипомеи трехцветной дачникам теперь грозят серьезные наказания, то крайне важно уметь различать ее среди прочих ипомей, а равно вообще вьющихся растений.
Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?
Комментарии
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М
ММ
Такие статьи и штрафы- способ рекламы наркотиков! Не знали и не использовали. Как конопля- столетиями была стратегическим продуктом, делали из нее канаты. Крестьяне и не подозревали о наркотических свойствах. А если и знали, то не использовали ее как наркоту. В детстве кормил живущего у меня снегиря семенами конопли. Медали давали в СССР за выращивание конопли! Сейчас любую дурь можно придумать на основе известных продуктов или растений.
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3 час.
Александр Батт
Из-за наркоманов невинные пострадать могут. Надо бороться не с растениями, а с наркоманами.
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3 час.
ВИ
Валерий И
Голосуй правильно - тогда не доживёшь до такого абсурда.
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1 час.
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