Биоклад. Дача, ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Биоклад. Дача, сад и огород

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий И
    Голосуй правильно - тогда не доживёшь до такого абсурда.Как отличить ипом...
  • Александр Батт
    Из-за наркоманов невинные пострадать могут. Надо бороться не с растениями, а с наркоманами.Как отличить ипом...
  • ММ
    Такие статьи и штрафы- способ рекламы наркотиков! Не знали и не использовали. Как конопля- столетиями была стратегиче...Как отличить ипом...

Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?

Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?

Поскольку за выращивание ипомеи трехцветной дачникам теперь грозят серьезные наказания, то крайне важно уметь различать ее среди прочих ипомей, а равно вообще вьющихся растений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Такие статьи и штрафы- способ рекламы наркотиков! Не знали и не использовали. Как конопля- столетиями была стратегическим продуктом, делали из нее канаты. Крестьяне и не подозревали о наркотических свойствах. А если и знали, то не использовали ее как наркоту. В детстве кормил живущего у меня снегиря семенами конопли. Медали давали в СССР за выращивание конопли! Сейчас любую дурь можно придумать на основе известных продуктов или растений.
Ответить
3 час.
Александр Батт
Из-за наркоманов невинные пострадать могут. Надо бороться не с растениями, а с наркоманами.
Ответить
3 час.
ВИ
Валерий И
Голосуй правильно - тогда не доживёшь до такого абсурда.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх