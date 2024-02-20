Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?

М

ММ

Такие статьи и штрафы- способ рекламы наркотиков! Не знали и не использовали. Как конопля- столетиями была стратегическим продуктом, делали из нее канаты. Крестьяне и не подозревали о наркотических свойствах. А если и знали, то не использовали ее как наркоту. В детстве кормил живущего у меня снегиря семенами конопли. Медали давали в СССР за выращивание конопли! Сейчас любую дурь можно придумать на основе известных продуктов или растений.