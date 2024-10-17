Великая комета»: последний шанс увидеть уникальное небесное явление Юлия ЧинковаВ этом месяце у любителей астрономии и просто любознательных людей есть уникальная возможность увидеть комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, получившую название «Великая комета».
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