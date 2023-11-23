Торопченко забил гол в меньшинстве в матче с «Аризоной». У него 4+2 в 18 играх сезона

Форвард «Сент-Луиса» отличился в меньшинстве в игре регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:5). В его активе стало 6 (4+2) очков в 18 матчах.
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