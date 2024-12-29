Президент Южной Кореи в третий раз не явился на допрос по делу о мятеже

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о мятеже.
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